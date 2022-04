Duitse handel met Rusland zette in februari daling in

De Duitse handel met Rusland is in februari gedaald als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de sancties die westerse landen oplegden. Omdat de inval aan het einde van die maand plaatsvond, zullen de gevolgen in maart vermoedelijk nog groter worden, geeft het Duitse statistiekbureau Destatis in een toelichting aan. De handel met andere EU-landen was goed voor ruim de helft van de totale in- en uitvoer van de grootste economie van Europa en in beide gevallen was daar sprake van groei.

In totaal voerde Duitsland in februari voor 124,7 miljard euro aan goederen uit, een toename van 6,4 procent ten opzichte van januari. De handel naar Rusland, die met ruim 6 procent afnam, is daar met 2,4 miljard euro maar een klein deel van. Duitsland importeerde voor 3,7 miljard euro uit Rusland en dat is haast 8 procent minder dan een maand eerder. De totale invoer in Duitsland bedroeg 113,1 miljard euro.

De Duitse industrie toont al maanden herstel ondanks problemen met de levering van materialen. De uitvoer kwam vorig jaar zelfs op een record uit. Dit jaar kunnen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de sancties de Duitse economie weer afremmen. Zo worden er meer leveringsproblemen van meer verschillende materialen verwacht, maar is er ook een kans dat het energieverbruik moet worden teruggeschroefd.

Duitsland is voor met name gas voor een groot deel afhankelijk van Rusland. Het land is dan ook een grote tegenstander van sancties tegen de Russische energiesector. Maar Rusland heeft zelf bepaald dat betalingen voor gas en olie voortaan in roebels moeten worden gedaan en dat weigeren de Europese landen tot nu toe.