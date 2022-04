Just Eat Takeaway voert AEX aan bij begin beursweek

De AEX-index in Amsterdam is de nieuwe beursweek maandag met winst begonnen. Daarbij was maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (JET) de sterkste stijger. Beleggers moesten het doen met een nagenoeg lege agenda. De oorlog in Oekraïne hield de markten bezig. De Europese Unie beoogt meer sancties tegen Rusland uit te vaardigen, maar geen sancties die de Russische energiesector treffen.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 729,16 punten. JET voerde de leidende index aan met een winst van dik 3 procent. Staalconcern ArcelorMittal was de sterkste daler met een verlies van 1,4 procent.

Shell steeg een fractie. Het olie- en gasconcern maakte bekend een offshore boorcontract te gunnen aan Maersk Drilling. Daarmee is een bedrag van omgerekend 97 miljoen euro gemoeid. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met de optie voor nog een jaar. Unibail-Rodamco-Westfield (min 0,9 procent) maakte op zijn beurt bekend een Duits winkelcentrum te verkopen voor een bedrag van 116 miljoen euro.

PostNL steeg in de lichtrode MidKap 0,4 procent. Topman van PostNL België, Rudy van Rillaer, en twee van zijn medeverdachten komen onder voorwaarden vrij. Ze werden een week geleden gearresteerd na een inval in drie depots van het bedrijf. Ze worden ervan verdacht een criminele organisatie te leiden. Ze zouden bovendien betrokken zijn geweest bij mensenhandel en valsheid in geschrifte.

Air France-KLM zakte 0,1 procent in de MidKap. De luchtvaartsector stond enigszins in de belangstelling nadat prijsvechter Ryanair iets negatiever was over de prestaties in het voorbije boekjaar dat liep tot en met maart, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het aandeel Ryanair zakte 0,4 procent. Verder maakte branchegenoot easyJet bekend dat het meerdere vluchten moet annuleren vanwege ziekteverzuim onder personeel. Dat gebeurde in het Verenigd Koninkrijk waar het aantal coronagevallen sinds het loslaten van de maatregelen sterk toenam. Het aandeel easyJet verloor 0,4 procent in Londen.

De graadmeter in Londen steeg licht. Parijs noteerde vlak en Frankfurt leverde 0,2 procent in. De Duitse handel met Rusland is in februari gedaald als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de sancties die westerse landen oplegden.

Een vat Amerikaanse olie kostte dik 1 procent meer op 100,30 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 105,58 dollar per vat. De euro was 1,1052 dollar waard, tegen 1,1049 dollar voor het weekend.