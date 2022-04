Netbeheerder Enexis verwacht knelpunten op elektriciteitsnet

Netbeheerder Enexis krijgt te maken met knelpunten op het elektriciteitsnet. Bedrijven kunnen voorlopig nog wel worden aangesloten, maar de maximale capaciteit is op een aantal plekken bijna bereikt. Het gaat om de plaatsen Zeijerveen, Beilen en Meppel in de provincie Drenthe. In Noord-Brabant is dat in Eindhoven-West en Hapert het geval.

Door de energietransitie neemt het aantal elektrische auto’s en elektrische warmtepompen toe. “Het elektriciteitsnet is daar in het verleden niet voor ontworpen”, stelt Enexis in een toelichting. “We kampen al langer met te weinig transportcapaciteit voor partijen die veel duurzaam opgewekte energie willen terugleveren. Nu zien we bij een aantal stations ook voor grootschalige afname van elektriciteit knelpunten ontstaan.”

Het is volgens Enexis voor het eerst dat de netbeheerder hiermee te maken krijgt. Het gevolg is dat bedrijven straks te maken kunnen krijgen met wachtlijsten.

Netbeheerders geven al maanden aan dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig en de uitvoering kost bovendien veel tijd, onder meer door de lange trajecten voor vergunningen. Ook hebben de netbeheerders al langer moeite om technisch personeel te vinden om de werkzaamheden uit te voeren.