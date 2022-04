Onderzoek: helft eigenaren kocht crypto vorig jaar voor het eerst

Bijna de helft van de eigenaren van cryptomunten in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika kocht die vorig jaar voor het eerst. Dat meldt cryptobeurs Gemini op basis van onderzoek onder bijna 30.000 mensen in twintig landen. Een van de conclusies is dat hoge inflatie het bezit van digitale valuta zoals de bitcoin heeft gestimuleerd.

Brazilië en Indonesië zijn volgens Gemini de landen waar in verhouding de meeste mensen crypto in bezit hebben. Het zou daar gaan om zeker twee op de vijf mensen. De waarde van de Indonesische roepia is de afgelopen tien jaar fors gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Zo’n 20 procent van de Amerikanen bezit cryptomunten. Nederland is niet meegenomen in het onderzoek.

Bitcoin werd in 2021 ruim 60 procent meer waard. De belangrijkste digitale munt bereikte in november vorig jaar een recordhoogte van meer dan 69.000 dollar. Sindsdien is de koers met ongeveer een derde gezakt. Maandagochtend rond 07.30 uur was een bitcoin meer dan 46.000 dollar waard.