Rustig begin van beursweek in de maak

De Europese aandelenbeurzen staan maandag voor een rustig begin van de nieuwe handelsweek. De agenda voor beleggers is nagenoeg leeg. In Duitsland werden cijfers over de import en export bekend.

Verder is het wachten op nieuwe gegevens over de bedrijvigheid in de dienstensector van S&P Global, die later deze week bekend worden. Ook zal er veel aandacht zijn voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve. Bij die vergaderingen besloot de Fed de rente te verhogen. Mogelijk kan uit die aantekeningen meer duidelijk worden over het toekomstige rentebeleid van de Fed.

Ook de oorlog in Oekraïne blijft de gemoederen bezighouden. De Europese Unie beoogt meer sancties tegen Rusland uit te vaardigen, maar geen sancties die de Russische energiesector treffen.

Shell maakte bekend een offshore boorcontract te gunnen aan Maersk Drilling. Daarmee is een bedrag van omgerekend 97 miljoen euro gemoeid. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met de optie voor nog een jaar. Unibail-Rodamco-Westfield maakte bekend een Duits winkelcentrum te verkopen voor een bedrag van 116 miljoen euro.

De topman van PostNL België, Rudy van Rillaer, en twee van zijn medeverdachten komen onder voorwaarden vrij. Ze werden een week geleden gearresteerd na een inval in drie depots van het bedrijf. Ze worden ervan verdacht een criminele organisatie te leiden. Ze zouden bovendien betrokken zijn geweest bij mensenhandel en valsheid in geschrifte.

Zorgvastgoedbedrijf Aedifica maakte op zijn beurt bekend 126 miljoen euro te investeren in projecten op Jersey, Isle of Man en in Ierland. Optiekbedrijf GrandVision verkoopt 142 EyeWish-winkels en 35 GrandOptical-winkels in Nederland en België om akkoord te krijgen voor de overname door EssilorLuxottica.

Een vat Amerikaanse olie kostte voorbeurs dik 1 procent meer op 100,30 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 105,58 dollar per vat. De euro was 1,1052 dollar waard, tegen 1,1049 dollar voor het weekend.