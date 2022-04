Ryanair pessimistischer vanwege impact oorlog en corona

De Ierse prijsvechter Ryanair is negatiever geworden over zijn resultaten voor het net afgelopen boekjaar. Het bedrijf houdt nu rekening met een verlies tussen de 350 miljoen en 450 miljoen euro. Het concern kampt met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, terwijl het ook de naweeën van de coronacrisis ervaart. Ryanair hanteert een gebroken boekjaar dat loopt van april tot en met maart.

Bij een eerdere raming rekende Ryanair nog op een tekort tussen de 250 miljoen en 450 miljoen euro. In het nieuwe boekjaar verwacht Ryanair vanwege de aantrekkende vraag 1 miljard euro winst te zullen maken. Het bedrijf komt op 16 mei met de jaarcijfers naar buiten.

Ryanair waarschuwde afgelopen maand nog dat de komende twaalf maanden voor de meeste luchtvaartmaatschappijen “zeer moeilijk” zullen worden. Door de Russische invasie van Oekraïne en daaropvolgende westerse sancties zijn de olieprijzen enorm gestegen.

Ryanair zag het aantal boekingen ook met een vijfde dalen na de Russische invasie van Oekraïne. Inmiddels herstelt de verkoop van tickets weer. Topman Michael O’Leary denkt dat zolang de oorlog niet verder escaleert, de invasie geen grote impact zal hebben op de verkoop van tickets in Oost-Europa. Ryanair vloog voor de oorlog op vier luchthavens in Oekraïne.