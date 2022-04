Vattenfall wil windmolens aantrekkelijker maken voor zeeleven

Energiebedrijf Vattenfall en milieuorganisatie De Rijke Noordzee willen windmolens aantrekkelijker maken voor zeeleven. In de fundering van de turbines worden openingen gemaakt om te kijken of vissen en ander zeeleven die ruimtes gaan gebruiken. Zo kunnen dieren de binnenkant gaan gebruiken om te schuilen of om eten te vinden.

De openingen bevinden zich boven de zeebodem en vlak onder het wateroppervlak. Ze zijn ongeveer 30 centimeter bij 1 meter groot en hebben een ovale vorm. De komende jaren wordt gekeken hoe de biodiversiteit zich in de windmolens ontwikkelt.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer windmolens op zee gebouwd. Die heeft Nederland nodig om de overstap te maken naar duurzamere vormen van energie in wat de energietransitie wordt genoemd. “We zoeken voortdurend naar manieren om de gevolgen voor het ecosysteem zo beperkt mogelijk te houden”, zegt ontwikkelingsmanager Gijs Nijsten van Vattenfall. “Door te blijven vernieuwen en onze windturbines aan te passen, lukt het om een steeds betere combinatie te vinden tussen duurzaam geproduceerde elektriciteit en een gezond ecosysteem.”

Het onderzoek van Vattenfall en De Rijke Noordzee vindt plaats in het windpark Hollandse Kust Zuid. Dat ligt 18 kilometer voor de kust tussen Den Haag en Zandvoort. Het windpark is naar verwachting volgend jaar volledig operationeel.

Eerder werd al onderzocht hoe de natuur kon worden versterkt rond de windmolens. De Rijke Noordzee werd vier jaar geleden opgericht en is een initiatief van Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee.