Bedrijvigheid Russische economie neemt flink af door sancties

De bedrijvigheid in de Russische economie is flink afgenomen door de westerse sancties tegen het land vanwege de oorlog in Oekraïne. De mate van activiteit in zowel de industrie als de dienstensector liet de sterkste daling zien sinds de lockdowns vanwege het coronavirus in 2020, meldt S&P Global.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor Rusland, die de mate van bedrijvigheid meet in de particuliere sector, kelderde in maart tot 37,7, van 50,8 in februari. Een stand boven de 50 wijst op groei en daaronder is sprake van krimp.

In de dienstensector viel de activiteit volgens de enquête onder inkoopmanagers terug tot 38,1, van 50,8 een maand eerder. Dat was de laagste stand sinds de uitbraak van de pandemie in 2020. De krimp viel ook groter uit dan economen hadden voorzien. Vorige week liet S&P Global al weten dat de Russische industrie in maart opnieuw is gekrompen.

Volgens economen wijzen de inkoopmanagersindexen op een brede inkrimping van de activiteit in de Russische economie, die mogelijk nog maar net is begonnen. De almaar stijgende prijzen, de haperende toeleveringsketens, de geblokkeerde export en vastgelopen kredietlijnen zullen volgens hen waarschijnlijk een diepe en langdurige recessie in Rusland veroorzaken.

De in Londen gevestigde Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) waarschuwde eind maart al dat de Russische economie dit jaar waarschijnlijk met 10 procent zal krimpen als gevolg van de sancties tegen het land. De ontwikkelingsbank gaat er daarbij van uit dat binnen een paar maanden een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne tot stand komt.