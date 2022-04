Beurzen in New York lager na rentevrees, Twitter wint opnieuw

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Opmerkingen van een Fed-kopstuk over het Amerikaanse rentebeleid maakten beleggers op de aandelenmarkten voorzichtiger. Twitter steeg een dag na een gigantische koerssprong verder na het nieuws dat Elon Musk deel gaat uitmaken van het bestuur. Verder hielden beleggers nieuws over extra sancties tegen Rusland in de gaten.

Lael Brainard, lid van de raad van gouverneurs Federal Reserve, zei op een conferentie dat de centrale bank sneller actie moet ondernemen om de hoge inflatie tegen te gaan. Zo moet onder andere de balans vol opgekochte obligaties snel afgebouwd worden, zei ze.

Minder ruim monetair beleid betekent vaak dat de rentes zullen stijgen, waardoor aandelen een minder aantrekkelijke belegging worden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 34.641,18 punten. De brede S&P 500 zakte 1,3 procent tot 4.525,12 punten en techbeurs Nasdaq zakte 2,3 procent. Vooral snelgroeiende techbedrijven gaan in de uitverkoop bij zorgen over hogere rentes.

De vrees bestaat ook dat een snel afscheid van lage rentes de economische groei in de VS zal afremmen, stellen experts van onder andere Deutsche Bank.

Beleggers verwerkten ook het nieuws van nieuwe sancties die de Verenigde Staten samen met de G7 en Europese Unie willen invoeren. Het zou verboden worden om nog te investeren in Rusland. Volgens zender NBC worden financiƫle instellingen en staatsbedrijven verder aangepakt.

Twitter won ruim 2 procent. Het socialmediabedrijf heeft voor Tesla-topman Elon Musk een plekje ingeruimd in het bestuur. Het nieuws komt een dag nadat duidelijk was geworden dat Musk een belang van 9,2 procent in Twitter heeft genomen, wat het aandeel toen zijn grootste dagwinst sinds de beursgang in 2013 opleverde.

Carnival steeg 2,4 procent. De cruisemaatschappij liet weten in de week tot 3 april het hoogste aantal boekingen voor cruisereizen ooit te hebben gezien. Luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines werd bijna 23 procent meer waard na overnamegeruchten. Branchegenoot JetBlue Airways zou de budgetvlieger voor 3,6 miljard dollar willen overnemen, wat meer is dan een eerder aangekondigd fusievoorstel van concurrent Frontier.

De euro was 1,0902 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 104,01 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 108,25 dollar per vat.