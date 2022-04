Catawiki verhuist naar voormalig V&D-warenhuis in Amsterdam

Het Nederlandse online veilinghuis Catawiki verhuist zijn hoofdkantoor naar de Amsterdamse Kalverstraat. Daar betrekt de onderneming enkele verdiepingen van het voormalige warenhuis van V&D, dat ook een ingang heeft aan het Rokin.

Het gebouw is door vastgoedeigenaar IEF Capital inmiddels omgevormd tot een pand dat geschikt is voor zowel kantoor- als winkelruimte. Catawiki’s nieuwe hoofdvestiging beslaat vier verdiepingen.

Catawiki begon in 2008 als een online dienst waar verzamelaars stripboeken en postzegels konden kopen en verkopen. Sindsdien is de site uitgegroeid tot een veilingplaats voor bijzondere objecten. Sieraden, horloges, interieur, decoratie en kunst zijn momenteel de populairste objectcategorieën. Wereldwijd werken er zo’n 750 mensen voor het bedrijf.

De statutaire vestiging van de onderneming bevond zich tot nu toe in Assen. Het operationele hoofdkantoor was echter al gevestigd in Amsterdam, aan de Trompenburgstraat. Daar gaat Catawiki nu weg.

Volgens het techbedrijf past de nieuwe locatie in het hart van de hoofdstad goed bij de nieuwe manier van werken die momenteel wordt getest. Daarbij komt personeel twee vaste dagen per week op kantoor om samen te werken aan projecten, elkaar te ontmoeten en nieuwe ideeën op te doen. Op de overige dagen mogen de werknemers zelf bepalen waar zij het liefste werken.