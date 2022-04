Chipbedrijven Besi en ASMI in kopgroep lichtgroene AEX

De chipbedrijven Besi en ASMI stonden dinsdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. De stemming op de aandelenmarkten bleef verder terughoudend in afwachting van de nieuwe westerse sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten willen Rusland nog deze week nieuwe strafmaatregelen opleggen vanwege het oorlogsgeweld in Oekraïne.

Ook de EU-ministers van Financiën bespreken nieuwe maatregelen om het Russische regime te treffen. Volgens de Franse minister Bruno Le Maire ligt de optie van een invoerverbod op Russische olie en kolen op tafel. Een importverbod op gas lijkt een stap te ver omdat die maatregel sommige EU-lidstaten harder dreigt te treffen dan Moskou.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 739,97 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1068,99 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,4 procent. De CAC40-index in Parijs zakte 1 procent na een onverwachte daling van de Franse industriële productie in februari.

Besi en ASMI wonnen tot 3,5 procent in navolging van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse techsector. Verzekeraar NN Group steeg 2,8 procent dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway dikte 2,6 procent aan. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van dik 3 procent.

ING daalde 1 procent. De bank brengt zijn particuliere klanten in Frankrijk onder bij Boursorama, een dochter van de Franse bank Société Générale. ING maakte eind vorig jaar al bekend de Franse consumentenmarkt te verlaten.

In de MidKap steeg SBM Offshore 3,5 procent. De maritiem dienstverlener heeft een overeenkomst gesloten voor het productie- en opslagschip (FPSO) One Guyana. Het bedrijf gaat het schip bouwen en installeren voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land Guyana. Het schip zal eerst voor twee jaar worden gehuurd door Esso Exploration and Production Guyana, waarna de opdrachtgever eigenaar wordt van het schip.

In Kopenhagen steeg de fabrikant van windturbines Vestas Wind Systems 10 procent dankzij een adviesverhoging door Credit Suisse. AMS Osram zakte 6 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe strategie die het Oostenrijkse elektronica- en verlichtingsbedrijf tijdens zijn investeerdersdag ontvouwde.

De euro was 1,0981 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 104,86 dollar. Brentolie werd ook 1,5 procent duurder, op 109,12 dollar per vat.