FNV vreest weer ‘chaos’ op Schiphol door tekort aan personeel

Vakbond FNV denkt dat er komende zomer opnieuw “chaos” kan ontstaan op Schiphol door een tekort aan personeel bij de beveiliging en afhandeling van passagiers en bagage. De bond verwijst naar een eigen analyse, waarin staat dat er opnieuw “ernstige knelpunten” zijn te verwachten. Volgens FNV lukt het nog steeds niet om voldoende nieuwe krachten te werven.

In de analyse worden onder meer cijfers opgevoerd over het vliegverkeer en het aantal vacatures op de luchthaven. FNV heeft ook meer dan 250 medewerkers op Schiphol ondervraagd. In die peiling stelde een ruime meerderheid dat er nog steeds niet voldoende personeel zou zijn om een grote vakantiedrukte op te vangen.

Het ging afgelopen zomer al “aan alle kanten mis” bij het afhandelen van vliegtuigen, gaf FNV eerder aan. Door personeelstekorten kregen onervaren en onvoldoende opgeleide medewerkers de verantwoordelijkheid voor het laden van vliegtuigen en het laten instappen van honderden passagiers. Ook kantoorpersoneel en piloten moesten bijspringen. Daardoor ontstonden volgens de bond lange wachtrijen, waarbij het gebeurde dat koffers niet waren ingeladen.

“De medewerkers op Schiphol staan enorm onder druk, met stress en ziekteverzuim als gevolg en gevaar voor de vliegveiligheid”, stelt FNV-campagneleider Joost van Doesburg. Hij benadrukt dat er vorig jaar door de soms zeer lange diensten die mensen moesten draaien, ook sprake was van overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Dat laatste is volgens hem een kwalijke zaak. “Voor ons is het helder: veilig en gezond je werk kunnen doen moet het uitgangspunt zijn. Als dat niet gegarandeerd kan worden, dan moeten er vluchten geschrapt worden.”

Schiphol erkent dat het onder andere in de meivakantie heel druk gaat worden. Daardoor zullen er bij de security-check en bij het inchecken langere wachtrijen staan dan gebruikelijk. De luchthaven verwacht op sommige drukke dagen naar verwachting tot 200.000 reizigers per dag. Dat is nog niet het aantal van 230.000 tot 240.000 dat op de drukste tijden voor corona werd verwerkt. Op piekmomenten zal de drukte groter zijn dan voor corona, verwacht Schiphol.

Exacte cijfers over personeelstekorten heeft Schiphol niet, vooral ook omdat het bedrijf veel van zijn diensten uitbesteedt. Maar de luchthaven spreekt inderdaad van krapte. Gedurende de coronacrisis zijn veel werknemers bij de luchthaven vertrokken, al dan niet gedwongen. Niet iedereen die eerder bij de luchthaven werkte, wil nu terugkeren.