Gazprom wil dat Duits onderdeel merknaam dumpt na machtsovername

Gazprom wil dat zijn voormalige Duitse dochteronderneming, Gazprom Germania, het logo en de merknaam van het Russische gasconcern laat vallen. Duitsland nam eerder de controle bij het dochterbedrijf over, kort na de verkoop van de onderneming aan een onbekend Russisch bedrijf. Gazprom wil nu iedere associatie met zijn voormalige Duitse activiteiten vermijden, meldde het bedrijf via berichtendienst Telegram.

Het Russische Gazprom heeft ook alle eigen managers teruggetrokken uit de bestuurslagen van Gazprom Germania. Het bedrijf gaf geen commentaar op het feit dat de Duitse overheid de controle bij Gazprom Germania heeft overgenomen.

De Duitse toezichthouder voor de gasinfrastructuur Bundesnetzagentur heeft nu de controle overgenomen bij Gazprom Germania. Volgens de Duitse minister voor Economische Zaken, Robert Habeck, was dit noodzakelijk omdat een overname van het bedrijf tegen de regels in niet was gemeld bij de Bundesnetzagentur. Ook zou de juridische structuur van het bedrijf te vaag zijn.

Onder Gazprom Germania vallen ook Wingas en Astora, de exploitant van een grote gasopslag in het Noord-Duitse Rehden. Het Russische moederconcern meldde vrijdag dit onderdeel te hebben afgestoten, zonder de nieuwe eigenaar te vermelden. Uit officiƫle documenten kwam vervolgens naar voren dat het bedrijf Palmary het eigenaarschap heeft verkregen over de activiteiten. Dat is ook een Russische vennootschap, maar verder is er weinig over bekend.