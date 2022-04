Goldman Sachs mag vermogensbeheerdivisie van NN overnemen

Verzekeraar NN heeft van toezichthouders toestemming gekregen om zijn vermogensbeheertak NN Investment Partners te verkopen aan Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank betaalt 1,7 miljard euro voor het onderdeel, zo werd in augustus al bekend.

Voor de deal was goedkeuring nodig van de Nederlandse, Belgische, Poolse en Singaporese toezichthouders. Goldman Sachs heeft die toestemming nu gekregen, meldt NN. De Europese Commissie, die bij grote overnames nagaat of er concurrentiebezwaren zijn, gaf in februari al toestemming voor de deal.

NN en Goldman Sachs verwachten de verkoop van NN Investment Partners volgende week af te ronden. NN IP heeft ruim 300 miljard euro aan vermogen in beheer en adviseert over net geen 60 miljard euro aan vermogen. Bij het onderdeel werken wereldwijd zo’n negenhonderd mensen verdeeld over vijftien landen.