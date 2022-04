Noraly Beyer in ‘klankbordgroep’ slavernijverleden DNB

Oud-nieuwslezer Noraly Beyer zit in de ‘klankbordgroep’ die met De Nederlandsche Bank (DNB) gaat reflecteren op de conclusies van het onderzoek naar de rol van de bank in het Nederlandse slavernijverleden. Daarin werd geconcludeerd dat de bank op verschillende manieren betrokken was. De groep gaat meedenken over mogelijke maatregelen die DNB gaat nemen.

President Klaas Knot van DNB bood bij de presentatie van het onderzoek ‘Dienstbaar aan de keten?’ van de Universiteit Leiden geen excuses aan voor de rol van de bank in het slavernijverleden. Hij sloot niet uit dat dit later dit jaar nog kan gebeuren na gesprekken met maatschappelijke organisaties. Knot wil uiteindelijk een “gebaar maken dat blijvende waarde heeft voor betrokkenen en de Nederlandse samenleving”. Amsterdam en Rotterdam hebben vorig jaar excuses aangeboden voor de rol die de steden hebben gespeeld in het slavernijverleden.

Knot maakte vorige week kennis met de klankbordgroep, die onder meer bestaat uit Noraly Beyer. De voormalig nieuwslezer van de NOS bemiddelde eind vorig jaar nog in het conflict over de sinterklaasintocht in Amsterdam. De klankbordgroep bestaat in totaal uit zes personen en wordt voorgezeten door Freek Ossel. Hij was eerder voorzitter van een verkenning naar de mogelijkheden voor een slavernijmuseum in Amsterdam en was ook wethouder in die stad namens de PvdA.

In de komende maanden is een aantal bijeenkomsten van de klankbordgroep gepland. DNB gaat daarnaast nog gesprekken voeren met “andere personen en organisaties die een stem hebben in het hedendaagse debat rond het slavernijverleden, of daar anderszins door zijn geraakt”, staat in een toelichting.