Verzekeraar Allianz waarschuwt voor faillissementen modewinkels

Winkeliers in de modebranche zijn extra kwetsbaar voor faillissementen, concludeert kredietverzekeraar Allianz Trade. Voor dit en volgend jaar geeft de kredietverzekeraar voor de branche “een rood signaal”. De sector is nog verzwakt door corona en heeft bovendien te maken met afnemend consumentenvertrouwen en veranderd gedrag van winkelend publiek.

Door de oorlog in Oekra├»ne is het vertrouwen van consumenten de laatste maanden gedaald. Daar zijn modewinkels volgens Allianz Trade “bij uitstek gevoelig voor”. Ook de oplopende inflatie kan een rem zetten op de bestedingen van consumenten. Die kiezen er bijvoorbeeld voor om goedkopere kleding aan te schaffen, of minder kleding. Tegelijk wordt kleding door de duurdere grondstoffen ook steeds prijziger.

Kledingwinkels hebben er ook last van dat consumenten de afgelopen jaren steeds meer online zijn gaan bestellen. Veel ketens kunnen dat nog wel opvangen met eigen webwinkels, maar met name gespecialiseerde modewinkels kunnen het lastig krijgen, denkt de kredietverzekeraar. Ook is er meer vraag naar tweedehands kleding. Wat betreft schoeisel gaat de verkoop van sportschoenen beter dan die van traditionele leren schoenen.

De sector voor echte luxegoederen ontloopt de problemen grotendeels. Luxemerken hebben de coronacrisis juist goed doorstaan en kunnen ook gestegen kosten eenvoudiger doorberekenen.