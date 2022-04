ABN AMRO voorziet sterkere daling huizenverkopen

Veel huizenzoekers zien zich komende tijd waarschijnlijk genoodzaakt om hun zoektocht naar een huis voorlopig te staken. Dat komt omdat er nog maar weinig huizen te koop staan en de huizenprijzen als maar verder oplopen. In combinatie met de oplopende rente leidt dat er volgens economen van ABN AMRO toe dat er dit jaar naar verwachting minder huizen van eigenaar wisselen dan eerder voorzien.

De bank heeft voor het tweede kwartaal op rij zijn ramingen voor het aantal transacties op de woningmarkt naar beneden bijgesteld. De hoeveelheid huizen die wordt verkocht daalt al langer. Maar zoals het er nu uitziet lopen de woningverkopen dit jaar met 15 procent terug. Eerder gingen de economen nog uit van een min van 10 procent. Voor volgend jaar voorzien ze momenteel een stabilisatie, waar eerder gerekend werd op een herstel van 5 procent.

In een nieuw rapport over de woningmarkt wijzen de kenners er ook op dat niet uitgesloten is dat veel huishoudens grote financiële beslissingen zoals het kopen van een huis liever even voor zich uitschuiven. Dit zou dan een gevolg zijn van de hoge inflatie van de laatste tijd en het toegenomen economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne.

Dat de hypotheekrente weer aan het oplopen is gaat volgens de economen vooral ten koste van de betaalbaarheid van woningen. En dat maakt het nog nog lastiger een betaalbaar huis te vinden. De deskundigen van ABN AMRO houden er rekening mee dat de rentes voorlopig blijven stijgen, nu centrale banken in het opschroeven van hun rentetarieven een middel lijken te zien om de inflatie te beteugelen.

De oplopende rente zal het tempo waarmee de huizenprijzen oplopen op den duur afremmen. Maar een prijsdaling ligt niet in de verwachting. De deskundigen van de bank houden vast aan hun eerdere voorspelling dat de huizenprijzen dit jaar met 12,5 procent zullen doorstijgen. Volgend jaar zouden huizen gemiddeld dan nog eens 5 procent duurder worden.