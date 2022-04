Chip- en techbedrijven onderaan in rode AEX door rentevrees

De chip- en techbedrijven behoorden woensdag tot de grootste dalers in de Amsterdamse AEX-index, die verder wegzakte. De rentevrees op de markten keerde terug na opmerkingen van een bestuurslid van de Federal Reserve, die verklaarde dat de Amerikaanse centrale bank onder meer sneller de rente moet verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen, en met name voor de snelgroeiende techbedrijven.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Zo worden er waarschijnlijk nieuwe westerse sancties aangekondigd tegen Rusland vanwege het oorlogsgeweld en de burgerdoden in de stad Boetsja. Brussel kwam dinsdag al met een voorstel voor een vijfde pakket EU-sancties tegen Rusland, waaronder een invoerverbod voor Russische kolen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,6 procent in het rood op 724,55 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 1053,13 punten. De beurzen in Parijs en Londen verloren tot 1,3 procent. De DAX in Frankfurt verloor 1,4 procent na een sterker dan verwachte daling van de Duitse fabrieksorders in februari.

Naast de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 5,1 procent verloren, stonden fintechbedrijf Adyen en verlichtingsconcern Signify in de staartgroep met minnen tot 6 procent. Techinvesteerder Prosus zakte 4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,7 procent.

NN Group klom 0,7 procent. De verzekeraar heeft van toezichthouders toestemming gekregen om zijn vermogensbeheertak NN Investment Partners te verkopen aan Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank betaalt 1,7 miljard euro voor het onderdeel, zo werd in augustus al bekend.

In de MidKap was tankopslagbedrijf Vopak de grootste daler met een verlies van 7,8 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost volgde met een min van 5 procent. Fitnessketen Basic-Fit (plus 0,7 procent) hield het hoofd boven water dankzij een koopadvies van Credit Suisse.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0975 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 103,71 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 108,32 dollar per vat.