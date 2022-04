Duitse fabrieksorders dalen door oorlog in Oekraïne

De bestellingen bij Duitse fabrieken zijn in februari voor het eerst in vier maanden gedaald in aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne. Aangezien de Russen op 24 februari het buurland binnenvielen beloven de cijfers weinig goeds voor de grootste economie van de eurozone, die juist leek te herstellen van de laatste golf van de coronapandemie.

De fabrieksorders daalden in februari met 2,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Dit kwam vooral door een terugval in de buitenlandse bestellingen, die met 3,3 procent daalden. De afname viel ook groter uit dan de daling van 0,3 procent die economen vooraf hadden voorspeld.

Duitsland is een belangrijke handelspartner van Nederland. Als Duitse bedrijven minder bestellingen krijgen, hebben Nederlandse toeleveranciers daar bijvoorbeeld ook last van.

De verwachtingen voor het economisch herstel van Duitsland zijn al verlaagd vanwege de forse stijging van de energieprijzen en de verstoringen in de toeleveringsketens door de oorlog in Oekraïne. De Duitse regering schroefde vorige week de groeiprognose voor dit jaar terug van 4,6 procent naar 1,8 procent. Ook waarschuwde bondskanselier Olaf Scholz voor een mogelijke recessie vanwege de grote afhankelijkheid van het land van Russische energie.

Grote Duitse bedrijven als BMW, BASF en Thyssenkrupp hebben al gewaarschuwd dat hun inkomsten zullen dalen. Maandag zei topman Christian Sewing van Deutsche Bank dat een recessie “vermoedelijk onvermijdelijk zou zijn” als Duitsland zou worden afgesneden van de leveringen van Russische olie en aardgas. Ook kampt het land met een hoge inflatie, die in maart is opgelopen tot het hoogste niveau sinds de hereniging van Oost- en West-Duitsland in 1990.