EU-lidstaten nog niet akkoord met importban Russische kolen

De ambassadeurs van de EU-landen hebben nog geen overeenstemming bereikt over het nieuwe sanctiepakket dat het landenblok Rusland wil opleggen, melden ingewijden. De Europese Commissie stelde dinsdag voor om onder meer de import van kolen uit het land te verbieden maar de technische details daarvan moeten verder worden uitgewerkt.

Er is volgens diplomaten “brede overeenstemming” over een vijfde pakket dat de EU aan Rusland wil opleggen. Maar een aantal lidstaten heeft nog vragen over de reikwijdte en uitvoering van de voorgestelde maatregelen, vooral over wat de nieuwe sancties zouden betekenen voor bestaande contracten voor de levering van kolen uit Rusland. De commissie heeft volgens persbureau Reuters voorgesteld om een periode van 90 dagen in te ruimen om bestaande kolencontracten af te bouwen. Duitsland zou volgens EU-bronnen een langere overgangsperiode willen.

De 27 lidstaten, die unaniem moeten instemmen met sancties, onderhandelen ook over het voorstel van de commissie om Russische schepen de toegang te verbieden tot havens in de EU. Alleen voor de levering van landbouw- en voedingsproducten, humanitaire goederen en energie zou een uitzondering moeten worden gemaakt. Om welke havens het gaat, bijvoorbeeld ook Rotterdam, is nog niet bekend. Voor het kabinet is dat niet onbespreekbaar, als het verbod ook voor andere grote havens als Antwerpen en Hamburg gaat gelden, liet minister Hoekstra eerder weten.

Daarnaast staat een Europees exportverbod voor hoogtechnische apparatuur, onder meer grote (quantum-)computers, naar Rusland op de conceptlijst en een importverbod op Russische producten van hout en cement, zeevruchten en sterkedrank. Ook stelt de commissie voor om Russische en Belarussische wegtransporteurs uit de EU te weren.

De kolenban zal Rusland volgens de commissie jaarlijks 4 miljard euro aan inkomsten kosten. Het exportverbod van technologie├źn en apparaten heeft een waarde van 10 miljard. De invoerverboden van onder andere producten van hout, zeevruchten en sterkedrank zou de Russen 5,5 miljard euro schade opleveren.

De Europese Commissie zal de technische vragen beantwoorden. Donderdag praten de 27 EU-ambassadeurs verder over de sancties.

Diplomaten zijn optimistisch over het slagen van de onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket, waarmee de EU Rusland wil straffen voor het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne.