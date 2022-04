Europese lening voor Nederlandse toeleverancier ruimtevaart

De Europese Investeringsbank (EIB) leent 16 miljoen euro aan de Nederlandse composietenfabrikant Airborne International. Het geld is bedoeld om het bedrijf verder te helpen bij de productie van die sterke kunststofmaterialen. Ook is de financiering bestemd voor de ontwikkeling van geavanceerde producten voor de ruimtevaart en andere mogelijke toepassingen.

Composieten zijn erg belangrijk in de hightechindustrie. De materialen worden onder meer gebruikt om vliegtuigen, satellieten en raketten lichter, sterker en veiliger te maken. Airborne, met hoofdkantoor in Den Haag, is in de lucht- en ruimtevaart ook betrokken bij verschillende projecten om nieuwe, lichtgewicht constructies te ontwikkelen voor elektrisch vervoer.

EIB-vicepresident Kris Peeters benadrukt in een toelichting dat het Europese geld kan helpen bij het versnellen van de innovatie en het terugdringen van het energieverbruik. Bovendien zou de financiering meer dan honderd banen opleveren. De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. De organisatie steunt ondernemingen in heel Europa.