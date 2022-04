Europese Wirecard-beleggers willen schade verhalen op accountant

Beleggers in het failliet gegane Duitse fintechbedrijf Wirecard willen hun geleden schade verhalen op accountantskantoor EY. Dat willen ze gaan doen via een Nederlandse claimstichting omdat de Nederlandse wet meer ruimte biedt voor massaclaims dan de Duitse. De beleggers zeggen zo’n 1,5 miljard euro schade te hebben geleden.

Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Het bedrijf erkende in 2020 dat bijna 2 miljard euro aan bezittingen op zijn balans waarschijnlijk niet bestonden. Drie dagen later was het financiële concern failliet.

Beleggers probeerden eerder al de Duitse financiële toezichthouder Bafin aansprakelijk te stellen voor hun schade omdat die steken zou hebben laten vallen, maar in twee rechtszaken besloten Duitse rechters dat dit niet mogelijk is. Nu worden de pijlen dus gericht op EY Deutschland en EY Global. Dat accountantskantoor keurde jaarrekeningen van Wirecard goed, terwijl er dus geld ontbrak.

Volgens de initiatiefnemers van de claimstichting, de Duitse vereniging voor de bescherming van de rechten van aandeelhouders DSW en twee advocatenkantoren, zijn er ruim 30.000 gedupeerde beleggers die gezamenlijk dus zo’n 1,5 miljard euro claimen. De Nederlandse stichting biedt volgens hen de mogelijkheid om gedupeerden uit verschillende Europese landen in één keer te vertegenwoordigen.