Luchtvaart verwacht hoge brandstofkosten snel door te berekenen

Luchtvaartmaatschappijen zullen de sterk gestegen brandstofkosten waarschijnlijk snel doorberekenen in hun ticketprijzen. Dat zegt het hoofd van IATA, de internationale belangenorganisatie voor de luchtvaart. Door de Russische inval in Oekraïne is olie fiks duurder geworden en dus ook kerosine.

Onder andere de zustermaatschappijen KLM en Air France lieten vorige maand weten dat ze ticketprijzen voor verre vluchten zouden verhogen vanwege de hoge olieprijs. Directeur-generaal Willie Walsh van IATA zegt dat luchtvaartmaatschappijen hogere brandstofprijzen vroeger pas na zo’n zes maanden lieten doorwerken in ticketprijzen. Nu zijn de prijsschommelingen zo hevig dat dit sneller moet. Ook waren er door de coronapandemie minder tickets vooruit geboekt, waardoor het effect op de prijzen sneller zichtbaar is.

IATA verwachtte al dat de meeste luchtvaartmaatschappijen het jaar met verlies zullen afsluiten. Hoge brandstofkosten verergeren de situatie, hoewel sommige maatschappijen mogelijk wel weer zwarte cijfers zullen schrijven.

In februari vervoerden luchtvaartmaatschappijen grofweg de helft minder passagiers dan in dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie de markt voor internationale reizen onderuit haalde. De oorlog in Oekraïne begon eind februari en had dus nog weinig impact op de cijfers. Maar in China zorgden strenge lockdowns in meerdere steden wegens coronabesmettingen met de omikronvariant wel voor haperend herstel van de passagierscijfers. Daarnaast hollen prijsstijgingen de koopkracht uit, waardoor consumenten waarschijnlijk minder aan vakanties uitgeven.