Ook Intel schort activiteiten in Rusland op

De Amerikaanse chipmaker Intel zei dinsdag dat het de bedrijfsactiviteiten in Rusland heeft opgeschort. “Intel blijft zich aansluiten bij de wereldwijde gemeenschap door de Russische oorlog tegen Oekraïne te veroordelen en op te roepen tot een snelle terugkeer naar vrede”, aldus het bedrijf.

De chipmaker zei dat het maatregelen voor bedrijfscontinuïteit heeft geïmplementeerd om de verstoring van zijn wereldwijde activiteiten tot een minimum te beperken.

In maart had Intel al de verzendingen naar klanten in Rusland en Belarus stopgezet.