Rentevrees blijft Wall Street in de greep houden

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag opnieuw omlaag. De rentevrees, die een dag eerder al werd aangewakkerd, bleef de beurshandel in de greep houden. Een bestuurslid van de Federal Reserve verklaarde dinsdag dat de Amerikaanse centrale bank onder meer de rente sneller moet verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Dit leidde tot stevige verliezen op de beurzen aangezien hogere rentes negatief kunnen uitpakken voor bepaalde beleggingen.

De aandacht gaat dan ook vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de omvang en het tempo van de toekomstige renteverhogingen. Ook wordt gewacht op nieuwe westerse sancties tegen Rusland vanwege het oorlogsgeweld en de burgerdoden in de stad Boetsja.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 34.363 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 4479 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,7 procent tot 13.967 punten.

Twitter zakte 2,6 procent, na de sterke koerswinst in de afgelopen dagen die volgde op het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk een groot belang in de berichtendienst heeft genomen. Het bedrijf gaat gebruikers de mogelijkheid bieden al geplaatste berichten aan te passen. De aankondiging volgt op een peiling van Musk op Twitter om deze mogelijkheid aan te bieden.

Boeing zakte 2 procent na het bericht dat de Franse luchtvaartautoriteiten onderzoek doen naar problemen met een Boeing 777 van Air France. De piloten daarvan moesten dinsdag een landing afbreken omdat het toestel totaal niet meer reageerde op de besturing. Bij een tweede poging lukte het wel het vliegtuig aan de grond te zetten.

Rivian daalde 0,5 procent. De fabrikant van elektrische voertuigen, die gesprekken voert met autofabriek VDL Nedcar om in Nederland voertuigen te gaan maken, houdt ondanks leveringsproblemen en uitdagingen door corona vast aan zijn plannen om dit jaar 25.000 pick-ups, SUV’s en bestelbusjes te produceren.

Intel (min 1,3 procent) maakte bekend de bedrijfsactiviteiten in Rusland op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart had de chipproducent al de verzendingen naar klanten in Rusland en Belarus stopgezet.

De euro was 1,0925 dollar waard, tegen 1,0975 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 102,32 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 106,85 dollar per vat.