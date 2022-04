Stevige verliesbeurt AEX, vooral chip- en techsector onderuit

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige verliezen de handel uitgegaan. Vooral chip- en techbedrijven stonden bij de zakkers. In Amsterdam stonden chiptoeleveranciers ASMI en Besi met verliezen van respectievelijk 7,6 en 6 procent bij de sterkste zakkers. Ook betalingsbedrijf Adyen (min 7,2 procent) moest bloeden. De AEX-index verloor 2,2 procent.

Dat juist technologiefondsen bij de verliezers stonden had alles te maken met de toenemende rentevrees. Een hoge bestuurder van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve verklaarde dat de Amerikaanse centrale bank onder meer sneller de rente moet verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen, en met name voor de snelgroeiende techbedrijven.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, zei in de Tweede Kamer “met genoegen” vast te stellen dat op de financiële markten gerekend wordt op twee renteverhogingen door de Europese Centrale Bank voor het einde van dit jaar. Banken betalen nu nog 0,5 procent rente over tegoeden die zij voor korte tijd stallen bij de ECB. Die zogenoemde depositorente zou met twee verhogingen van elk 0,25 procentpunt aan het einde van het jaar op 0 procent uitkomen.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Zo willen de Verenigde Staten en de Europese Unie strengere sancties tegen Rusland en Russische instellingen vanwege het oorlogsgeweld en de burgerdoden in de stad Boetsja.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk op 719,67 punten. Supermarktconcern Ahold Delhaize voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,8 procent. De MidKap zakte 1,8 procent tot 1048,94 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 2,2 procent. Londen sloot 0,3 procent lager

In Spanje verloor windmolenproducent Siemens Gamesa 6 procent van zijn beurswaarde nadat een windmolen op zee van het bedrijf kapot was gewaaid. Het Deense energiebedrijf Ørsted, eigenaar van het windpark waar de windmolen stuk ging, vroeg daarop aan autoriteiten om schepen te verbieden door een aantal windmolenparken op zee te varen waar de betreffende windmolens staan.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0975 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 99,24 dollar. Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 104,08 dollar per vat. De olieprijs daalde na berichten over grote vrijgaven uit de oliereserves door de VS en andere landen.