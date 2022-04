Verkoop gebruikte campers en caravans stijgt naar recordhoogte

De verkoop van tweedehands caravans en campers door de vakhandel is in het eerste kwartaal van dit jaar naar recordhoogte gestegen. Volgens cijfers van BOVAG, Kampeer & Caravan Industrie (KCI) en RDC werden in de meetperiode 3411 gebruikte caravans verkocht, 8 procent meer dan een jaar eerder en het meest sinds het begin van de metingen in 2007. Van de gebruikte campers werden er 4079 verkocht, wat een plus van 7 procent was.

Tussen particulieren onderling ging het om bijna 6000 caravans. Dat aantal lag nagenoeg gelijk aan de aantallen van een jaar eerder. De handel in campers tussen particulieren steeg met 2,5 procent tot krap 4000 transacties. Het is volgens de Bovag en RDC niet eerder voorgekomen dat de vakhandel meer gebruikte campers verkocht dan door particulieren onderling.

De verkoop van nieuwe caravans trok in de eerste maanden van dit jaar eveneens aan. Met 1634 verkochte exemplaren was sprake van het beste kwartaal in tien jaar tijd. Op jaarbasis stegen de verkopen van nieuwe caravans met 6 procent.

In de camperbranche laten de problemen met de productie zich voelen. Door leveringsproblemen en tekorten daalde het aantal afgeleverde nieuwe kampeerauto’s met 14 procent tot 574.