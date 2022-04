Amerikanen en Britten leggen Rusland nieuwe sancties op

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk leggen nieuwe sancties op aan Rusland. De Amerikanen pakken onder meer de twee grootste banken van het land harder aan. De Britten richten zich met hun sancties ook op het Russische bankwezen en willen in navolging van de Europese Commissie de import van Russische kolen verbieden. De maatregelen volgen op de beschuldigingen van wreedheden door Russische troepen tegen Oekraïense burgers.

De VS staan door de nieuwe regels helemaal geen transacties meer toe van Sberbank, de grootste financiële instelling van het land, en Alfa Bank, ’s lands grootste particuliere bank. Dat zegt een hoge ambtenaar van de Amerikaanse regering woensdag. Het Verenigd Koninkrijk liet weten alle bezittingen van Sberbank te hebben bevroren.

Ook transacties met verscheidene staatsbedrijven worden door de Amerikanen volledig geblokkeerd. Daaronder zijn luchtvaartbedrijven en scheepsbouwers. De VS en het Verenigd Koninkrijk zijn ook van plan zich aan te sluiten bij de ophanden zijnde beslissing van de Europese Unie om de invoer van Russische steenkool geleidelijk stop te zetten en investeringen in Rusland niet meer toe te staan.

Naast het importverbod op kolen uit Rusland wil de Britse regering ook alle investeringen in Rusland verbieden. In 2020 investeerden Britse bedrijven en personen nog 11 miljard pond (13 miljard euro) in Rusland. Ook mogen Britten geen materieel voor olieraffinage en katalysatoren meer verkopen aan Rusland. Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss kondigde daarnaast aan dat nog eens acht rijke Russen die onder meer actief zijn in de kunstmest-, olie- en gasindustrie op de sanctielijst staan.

De aankondigingen volgen op het verschijnen van beelden van dode burgers in Boetsja en andere gebieden bij Kiev. De Amerikaanse president Joe Biden beschreef de ogenschijnlijke moorden als oorlogsmisdaden en zei dat de Russische president Vladimir Poetin voor de rechter kan worden gebracht.

Moskou heeft overigens ontkend dat Russische strijdkrachten wreedheden hebben begaan in Oekraïne.