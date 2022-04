Wall Street lager na publicatie Fed-notulen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers leken eindelijk de hint van de Federal Reserve te snappen dat de centralebankenkoepel agressief zal optreden om de inflatie te beteugelen, zelfs als dit inhoudt dat de Amerikaanse economie daardoor in een recessie belandt.

Vooral techaandelen gingen omlaag nadat uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed bleek dat beleidsmakers rentestappen met 0,5 procentpunt per keer te billijken vinden. Daarnaast begint de Fed met het verkleinen van de balans. Dat moet tijdens de vergadering in mei al gebeuren. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen, en met name voor de snelgroeiende techbedrijven.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,4 procent op 34.496,51 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 4481,15 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 2,2 procent tot 13.888,82 punten.

Twitter leverde 0,4 procent in, na de sterke koerswinst in de afgelopen dagen die volgde op het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk een groot belang in de berichtendienst heeft genomen. Het bedrijf gaat gebruikers de mogelijkheid bieden al geplaatste berichten aan te passen. De aankondiging volgt op een peiling van Musk op Twitter om deze mogelijkheid aan te bieden.

Verder stond Boeing (min 2,2 procent) bij de dalers. Het aandeel van de vliegtuigmaker zakte weg na berichten dat Franse luchtvaartautoriteiten onderzoek doen naar problemen met een Boeing 777 van Air France. De piloten daarvan moesten dinsdag een landing afbreken omdat het toestel totaal niet meer reageerde op de besturing. Bij een tweede poging lukte het wel het vliegtuig aan de grond te zetten.

Intel (min 1,2 procent) maakte bekend de bedrijfsactiviteiten in Rusland op te schorten vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart had de chipproducent al de verzendingen naar klanten in Rusland en Belarus stopgezet.

Verder was er aandacht voor de oliesector. De olieprijzen zakten hard weg nadat bekend werd dat regeringen doorgaan met het vrijgeven van olie uit de strategische reserves. Verder wordt het vooruitzicht voor hogere rentes ook gezien als een potentiële rem op de economische groei. Daardoor zal de vraag naar energie afnemen, aldus kenners.

Een vat Amerikaanse olie kostte 4,8 procent minder op 97,08 dollar. Brentolie werd 4,4 procent goedkoper op 101,95 dollar per vat. De euro was 1,0898 dollar waard, tegen 1,0912 dollar eerder op de dag.