Wilde stakingen personeel Tata Steel om cao-onderhandelingen

Bij staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden is woensdag een aantal wilde stakingen geweest. Dat bevestigt het bedrijf na eerdere berichtgeving door NH Nieuws. Personeel legde het werk neer vanwege ontevredenheid over de cao-onderhandelingen.

De stakingen waren volgens een woordvoerder kortstondig en hebben geen grote gevolgen gehad. Zo blokkeerden werknemers enige tijd de toegangspoort tot het fabrieksterrein. Ook in de haven van Tata werd het werk een tijdje neergelegd.

De onderhandelingen over een nieuwe cao tussen Tata Steel en vakbond FNV gaan woensdag verder. Er is nog een groot verschil tussen de eisen van de bond en het loonbod van de directie.