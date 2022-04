Bloomberg: Shell gebruikt schepen van Russisch bedrijf niet meer

Olie- en gasconcern Shell heeft besloten twee schepen met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de vaart te nemen die werden gecharterd van een Russisch bedrijf. Dat hoefde niet vanwege sancties die door het Westen aan het land zijn opgelegd, maar is volgens anonieme bronnen van persbureau Bloomberg uit voorzorg gebeurd. De schepen voeren vooral in de Aziatische regio.

De stap van Shell is volgens kenners een voorbeeld van energieconcerns die besluiten actie te ondernemen om niet met Rusland geassocieerd te worden na de militaire inval in Oekraïne. Shell besloot kort na de inval zijn belangen in grote projecten voor de winning van olie en gas in Rusland te verkopen. Later kochten oliehandelaren van het Britse bedrijf nog wel Russische olie met een flinke korting, wat leidde tot ophef. Daarop nam Shell de beslissing om ook geen olie en gas meer te kopen uit het land.