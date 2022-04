Computermaker HP pakt flinke winst op positief Wall Street

HP heeft donderdag flink aan waarde gewonnen op Wall Street. Beleggers reageerden op het nieuws dat superbelegger Warren Buffett een flink belang heeft genomen in de fabrikant van laptops en andere computerproducten. De Amerikaanse beurzen sloten met een winst na de verliezen van de afgelopen dagen vanwege aanhoudende zorgen over de stijgende rentes.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de komende maanden met stappen van 0,5 procentpunt wil verhogen om de inflatie te bestrijden. Ook wil de Fed zijn enorme obligatiebezit gaan afbouwen.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 0,3 procent op 34.583,57 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 4500,21 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 13.897,30 punten.

HP dikte bijna 15 procent aan. Buffett heeft via zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway zo’n 121 miljoen aandelen HP gekocht voor een totaalbedrag van 4,2 miljard dollar. Met een belang van ongeveer 11 procent is Berkshire daarmee de grootste aandeelhouder van de printer- en computerproducent.

Beleggers kregen ook cijfers over de arbeidsmarkt te verwerken. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen met 5000 is gedaald naar 166.000. Dat is het laagste niveau sinds 1968. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft daarmee sterk, wat de Federal Reserve meer ruimte geeft om de rente stevig te verhogen.

Levi Strauss zakte 0,7 procent. De verkoper van spijkerbroeken en jassen wist zijn prijzen met succes te verhogen en boekte afgelopen kwartaal meer winst en omzet dan analisten hadden verwacht. Voedselproducent Conagra won 0,3 procent na tegenvallende resultaten. Het bedrijf had last van hogere transportkosten en stijgende grondstofprijzen.

Ford verloor 2,8 procent. Analisten van de Britse bank Barclays verlaagden het advies voor de autofabrikant vanwege de aanhoudende chiptekorten in de autosector.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 97,06 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 101,39 dollar per vat. De euro was 1,0868 dollar waard, tegen 1,0933 dollar eerder op de dag.