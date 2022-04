Damrak blijft voorzichtig door signalen forse rentestappen VS

Beleggers op de Amsterdamse beurs blijven donderdag voorzichtig na de flinke verliesbeurt een dag eerder. De rentevrees houdt de markten in de greep. Na eerdere waarschuwingen van Fed-bestuurders over de hoge inflatie blijkt uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank in de komende maanden de rente met stappen van 0,5 procentpunt wil verhogen om de inflatie te bestrijden. Normaal gesproken houdt de Fed het liever bij geleidelijke rentestappen van 0,25 procentpunt, zoals bij de renteverhoging in maart.

Verder wil de Fed zijn enorme obligatiebezit gaan afbouwen. Dat zal met een tempo van maximaal 95 miljard dollar per maand worden gedaan. Tijdens de coronacrisis werden deze obligaties opgekocht door de centrale bank om de economie te ondersteunen. Door de afbouw wordt de kredietverlening in de hele economie aangescherpt.

Ook houden beleggers de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. De ambassadeurs van de EU-landen hebben volgens ingewijden nog geen overeenstemming bereikt over het nieuwe sanctiepakket dat het landenblok Rusland wil opleggen. De Europese Commissie stelde dinsdag voor om onder meer de import van kolen uit het land te verbieden. Donderdag praten de 27 EU-ambassadeurs verder over de sancties.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De Aziatische beurzen gingen donderdag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent in de min. De beurzen in Hongkong en Shanghai noteerden tussentijds ruim 1 procent lager ondanks de hoop op meer stimuleringsmaatregelen door Beijing om de economische impact van de strengere lockdowns in China op te vangen.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk bewegen op voorlopige resultaten van Samsung. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern liet weten dat de winst in het eerste kwartaal naar verwachting met ruim 50 procent is gestegen ondanks logistieke problemen.

Op het Damrak staat Onward Medical in de belangstelling. Het biotechbedrijf liet weten dat in het medische tijdschrift New England Journal of Medicine een onderzoek is gepubliceerd waaruit blijkt dat Onwards behandeling van hypotensie, ofwel lage bloeddruk, bij ruggenmergletsel ook kan worden toegepast bij de ziekte van Parkinson.

De euro was 1,0918 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 97,65 dollar. Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 102,80 dollar per vat.