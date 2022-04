Duitse industrie produceerde meer in februari

De Duitse industrie heeft in februari meer geproduceerd. De productie van de maakbedrijven in de grootste economie van de eurozone nam op maandbasis met 0,2 procent toe. Op jaarbasis was de stijging 3,2 procent. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis was de productie 4 procent minder. De impact van de oorlog in Oekraïne was nog niet zichtbaar in de cijfers, aangezien de invasie eind februari begon.

Volgens kenners van ING is het industriecijfer mogelijk het laatste positieve cijfer in de komende tijd. Door de oorlog in Oekraïne is het beeld van de Duitse economie en die van Europa drastisch anders geworden. Dat komt mede door de sterk opgelopen prijzen voor bijvoorbeeld energie en levensmiddelen. Deze problemen komen bovenop de kwesties die al speelden zoals de tekorten aan grondstoffen, materialen en onderdelen en problemen in de logistiek.

Het beeld dat uit de cijfers over de eerste twee maanden van het jaar naar voren komt, is dat van een sterk herstel uit de crisis, geholpen ook door de afbouw van de coronamaatregelen, benadrukken kenners. Maar dat zal dus snel anders worden, zo is de verwachting.

Door de sterk oplopende prijzen zullen huishoudens de komende tijd voorzichtiger zijn met het doen van uitgaven, ook door de daling van de koopkracht. Producenten zullen ook niet allemaal even goed in staat zijn de gestegen kosten door te berekenen aan klanten. Daardoor komen winstmarges onder druk te staan. De eerste signalen laten volgens ING al zien dat er sprake zal zijn van een scherpe daling van de productie en een toename van de onzekerheid.