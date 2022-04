Duitsland staat volgens minister open voor Russisch kolenverbod

Duitsland zal niet voor een Europees verbod op de invoer van Russische kolen gaan liggen. Volgens de Duitse minister van Economisch Zaken Robert Habeck heeft Duitsland zijn afhankelijkheid van Russische steen- en bruinkool al met de helft verminderd.

Volgens een eerder deze week aangekondigd EU-plan wordt de invoer van Russische kolen over een periode van drie maanden afgebouwd, voordat er een verbod gaat gelden op nieuwe contracten. Habeck zei dat Duitsland de afgelopen vier weken het aandeel van Russische steenkool in zijn invoer van de brandstof heeft teruggebracht tot een kwart of minder. Dat was eerder zeker 50 procent.

“Als dat zou betekenen dat er vanaf morgen geen steenkool meer mag worden ingevoerd, inclusief het niet meer laten aanmeren van schepen die al onderweg zijn, dan zouden we een groot probleem hebben,” zei Habeck tegen de Duitse zender ARD. “Maar omdat er al hard gewerkt is, zijn we voorbereid. Daarom staan we een embargo niet in de weg.”

Het steenkoolvoorstel van de Europese Commissie maakt deel uit van een vijfde pakket maatregelen om de bestaande sancties tegen Rusland aan te scherpen. EU-kopstukken die donderdag bijeenkomen, willen het goedkeuren in een reactie op recente berichten over wreedheden door terugtrekkende Russische soldaten in Oekraïne.

De Europese Commissie stelt ook voor om de meeste Russische vrachtwagens en schepen de toegang tot het landenblok te ontzeggen. Voor bijvoorbeeld landbouwproducten en energie wordt een uitzondering gemaakt.