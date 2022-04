EU-parlement roept op tot importverbod alle Russische brandstof

Het Europees Parlement eist onmiddellijk een totaal EU-importverbod van Russische brandstoffen. Een meerderheid wil alle gas, olie, kernbrandstof en kolen uit Rusland in de Europese Unie weren vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarmee gaat het parlement verder dan de EU-lidstaten die onderhandelen over een pakket nieuwe sancties waarin alleen een kolenimportverbod wordt voorgesteld, dat volgens EU-bronnen ook pas over vier maanden zou ingaan.

De resolutie van het parlement werd door een grote meerderheid van 513 stemmen voor en slechts 22 tegen aangenomen. Nog 19 Europarlementariërs onthielden zich van stemming.

Volgens het parlement moet een totale boycot samengaan met een plan om de continuïteit van de energievoorziening van de EU te garanderen. De sancties kunnen worden afgebouwd in het geval dat “Rusland stappen onderneemt om de onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne binnen de internationaal erkende grenzen te herstellen en de Russische troepen volledig terugtrekt van het grondgebied van Oekraïne”, aldus de resolutie.

Het parlement vindt ook dat Russische schepen de toegang tot de territoriale wateren van de EU moet worden ontzegd. De EU-lidstaten onderhandelen al over het sluiten van EU-havens voor Russische schepen, behalve voor producten van levensbelang zoals voeding. Ook staat het parlement achter het voorstel om vrachtvervoer over de weg van en naar het grondgebied van Rusland en Belarus te verbieden.

De resolutie is vooral een politiek signaal naar de Europese regeringen toe. Het zijn de lidstaten die over sancties beslissen, waarvoor unanimiteit is vereist.

Meerdere EU-kopstukken hebben al gezegd dat gas en olie ook moeten worden opgenomen in een volgend sanctiepakket om Moskou effectief hard te treffen. De voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, Charles Michel, zei deze week in het EU-parlement dat de EU daar “vroeger of later” niet aan ontkomt. Vooral een importverbod op Russisch gas ligt gevoelig omdat die sanctie sommige EU-landen grote economische schade kan toebrengen.