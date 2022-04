Huizen volgens makelaars goedkoper dan eind 2021

Na jaren van steeds sterker stijgende huizenprijzen is er op de woningmarkt een eerste teken van afkoeling. Woningkopers betaalden in de eerste drie maanden van 2022 in doorsnee 2,1 procent minder voor een bestaand huis dan in het voorgaande kwartaal, meldt makelaarsorganisatie NVM. Het is sinds het begin van 2019 niet meer voorgekomen dat huizen goedkoper werden dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 was er nog wel sprake van een forse prijsstijging.

Een woning wisselde voor gemiddeld 428.000 euro van eigenaar. Dat is weliswaar minder dan eind vorig jaar, maar bijna 14 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2021. Die stijging op jaarbasis is duidelijk minder extreem dan in de voorgaande kwartalen, toen huizen telkens zo’n 20 procent duurder werden dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De woningmarkt is nog altijd krap. Zo heeft iemand die een woning zoekt volgens de NVM in doorsnee keuze uit nog geen 2 woningen. Een ander teken van krapte is het vele overbieden. Van alle verkochte woningen ging 79 procent voor meer dan de vraagprijs naar een nieuwe eigenaar. Dat was een jaar eerder nog 65 procent.

Aan het einde van maart stonden er iets meer dan 17.000 woningen te koop. Dat is een tiende meer dan eind december, maar 4 procent minder in vergelijking met een jaar eerder. Makelaars verkochten in het eerste kwartaal 29.000 woningen, ongeveer 19 procent minder dan een jaar eerder.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes lijkt er “een lichte bries te waaien door een oververhitte woningmarkt”. Maar zorgen zijn er bij hem nog volop. Zo vindt hij dat het aanbod aan woningen nog altijd te klein is. Ook zou het soort woningen dat in de verkoop gaat niet goed aansluiten bij de wensen van huizenzoekers. Tekorten aan geschikte arbeidskrachten en materialen dreigen bovendien de oplevering van nieuwe huizen te dwarsbomen.

Nieuwbouwhuizen waren in het eerste kwartaal gemiddeld 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. Ze werden in doorsnee voor 466.000 verkocht, maakt de NVM op uit eigen cijfers.

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet kwam er weer een aparte ministerspost voor volkshuisvesting. Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge wil dat er vanaf 2024 jaarlijks 100.000 woningen bij komen. Hoes vindt het belangrijk dat de minister de regie pakt bij het aanpakken van het woningtekort, om samen met bijvoorbeeld gemeenten te bepalen waar kan worden bijgebouwd.