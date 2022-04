ING stapt uit klachtenprocedure rondom financiering palmolie

ING is uit een klachtenprocedure gestapt over een kwestie rond het financieren van bedrijven die palmolie produceren, bevestigt de bank na melding door Milieudefensie. De milieuorganisatie is een van de clubs die de klacht hadden ingediend. ING besloot dit na een kritisch rapport van Milieudefensie over de palmoliekwestie, omdat daaruit bleek dat Milieudefensie “niet langer geïnteresseerd was in een open dialoog”, aldus een woordvoerder van ING.

Daardoor was het volgens de bank niet meer mogelijk om samen een akkoord over de kwestie te bereiken. “Onze sterke twijfel aan de goede trouw van Milieudefensie in het bemiddelingsproces deed ons besluiten dat voortzetting van de dialoog niet langer zinvol was”, zegt de bank desgevraagd.

Diverse milieuorganisaties dienden in 2020 een klacht in bij het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) over de palmoliefinancieringen van ING. De NCP controleert of bedrijven zich houden aan de richtlijnen van de OESO, de organisatie van westerse industrielanden, over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het NCP bemiddelde tussen de milieuorganisaties en de bank.

Palmolie wordt als grondstof gebruikt voor een reeks producten, zoals koekjes en shampoo. Bedrijven die palmolie produceren liggen al jaren onder vuur vanwege onder meer landroof, schenden van mensenrechten en het kappen van regenwoud.

ING zegt zich “terdege bewust” te zijn van de problemen en dat de bank “gedegen” onderzoek heeft uitgevoerd naar de kleine groep palmoliebedrijven die het financiert, “en waar nodig en mogelijk ook onze invloed hebben aangewend om verbeteringen aan te brengen”.

Milieudefensie noemt het “schandalig” dat ING “eenzijdig” heeft besloten te stoppen met de bemiddeling en “zomaar kan weglopen voor haar verantwoordelijkheid”. Die was overigens vrijwillig dus er zijn ook geen directe consequenties voor de bank.

“Het NCP heeft de macht en de middelen om het wangedrag van ING namens de OESO zelf te onderzoeken, maar kiest ervoor dit niet te doen”, zegt Milieudefensie. De milieuorganisatie stelde eerder dat het voor het eerst was dat een financiële partij werd verweten zelf bij te dragen aan misstanden in de palmoliesector.