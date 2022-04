Ingenieursbureau: huis bouwen wordt fiks duurder

Het wordt voor bouwbedrijven dit jaar waarschijnlijk fiks duurder om huizen of kantoren te bouwen. Door de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor energie en materialen als staal hard gestegen, wat de komende maanden te voelen zal zijn. Dat terwijl de kosten om een gebouw in Amsterdam te bouwen volgens ingenieurs- en adviesbureau Arcadis vorig jaar al met bijna 7 procent zijn gestegen.

“Ik denk dat het percentage van 2022 dat van 2021 zal overstijgen”, voorspelt Arrèn van Tienhoven, sectorleider voor de bouw bij Arcadis. In het eerste kwartaal viel de prijsstijging nog relatief laag uit met 2,5 procent, maar de effecten van hoge energie- en grondstoffenkosten werken in de bouw pas later door.

“De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne zorgt voor extra druk op energieprijzen en beschikbaarheid van grondstoffen. Bouwmaterialen moeten geproduceerd, getransporteerd en verwerkt worden en deze hele keten is op dit moment verstoord”, zegt Van Tienhoven.

Ook hout wordt volgens Arcadis schaarser en dus duurder, juist nu bouwers dit materiaal vaker willen gebruiken om te verduurzamen. Belarus is een belangrijke producent van hout, maar aan dat land zijn door de steun aan de Russische invasie van Oekraïne ook sancties opgelegd.

Het ingenieursbureau ziet al dat sommige aannemers zich liever niet inschrijven op nieuwe projecten. Particuliere kopers van nieuwbouw kunnen volgens het ingenieurs- en adviesbureau in de problemen komen als hun huis duurder uitvalt dan het maximale bedrag dat ze kunnen lenen bij de bank.

De woningmarkt is nog altijd erg krap. Het kabinet wil daarom dat er voor 2030 nog eens 1 miljoen woningen bij komen, waardoor de bouwsector waarschijnlijk wel zal groeien dit jaar. Om die woningen niet te duur te laten worden zou het ombouwen van leegstaande kantoren een goed idee zijn, oppert Van Tienhoven.