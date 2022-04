Makelaars komen met nieuwe cijfers over de woningmarkt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) presenteert donderdag nieuwe cijfers over de woningmarkt. Daaruit moet blijken hoe sterk de stijging van de huizenprijzen was in de eerste drie maanden van het jaar. Ook zal de organisatie aangeven wat de markt komende tijd te wachten staat, nu de hypotheekrentes weer oplopen en de oorlog in Oekraïne voor veel economische onzekerheid zorgt.

Volgens de makelaars werden huizen in de laatste drie maanden van vorig jaar opnieuw fors duurder. Toen moest voor woningen ruim een vijfde meer worden betaald dan een jaar eerder, stond in het vorige kwartaalbericht van de NVM. Dit kwam onder meer omdat er steeds minder huizen te koop werden gezet. De huizenprijzen lopen nu al een hele tijd flink op, terwijl de woningverkopen juist afnemen.

Volgens kenners is de gekte op de woningmarkt voor een groot deel te wijten aan de lage hypotheekrentes. Daardoor kunnen mensen makkelijk veel geld lenen voor het kopen van een huis. Inmiddels lopen de hypotheekrentes wel weer wat op, hoewel ze relatief gezien nog steeds vrij laag zijn. Economen hebben aangegeven dat het oplopen van de hypotheekrentes er waarschijnlijk voor zorgt dat huizenprijzen op den duur minder hard zullen stijgen.

De makelaars zijn niet de enige partij die regelmatig met cijfers komt over de woningmarkt. In januari signaleerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al de sterkste huizenprijsstijging in meer dan veertig jaar. Maar het CBS verwerkt huizenverkopen pas als notarissen ze laten inschrijven bij het Kadaster. De cijfers van de NVM zijn gebaseerd op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend en zouden zo een wat actueler beeld geven.