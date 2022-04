Maker van Fortnite werkt met LEGO aan ruimte in metaverse

Epic Games en LEGO werken samen aan een ruimte in de metaverse. Hoe die eruit gaat zien, wat er te doen zal zijn en wanneer die beschikbaar is, is nog niet bekend. De metaverse is een virtuele 3D wereld waar mensen via internet op termijn moeten kunnen werken, spellen spelen en afspreken met vrienden. Mark Zuckerberg ziet daar zoveel in dat hij eerder de naam van zijn bedrijf heeft veranderd van Facebook naar Meta.

Epic Games, bekend van het spel Fortnite, en speelgoedbedrijf LEGO hebben naar eigen zeggen een samenwerking gesloten voor de lange termijn. De twee bedrijven gaan een “​​meeslepende, creatief inspirerende en boeiende digitale ervaring bouwen waar kinderen van alle leeftijden samen van kunnen genieten”, zo laten ze weten. Fortnite is een schietspel en het is een van de populairste games ter wereld. Er zijn ook veel LEGO-computerspellen en die zijn vaak gebaseerd op bekende films als Star Wars.

Ook andere bedrijven zien potentie in de metaverse, zoals Microsoft, Nvidia, Disney en Apple. Eind vorig jaar heeft Meta met de opening van een nieuw platform voor virtual reality (vr) een stap gezet richting de metaverse. Het is al mogelijk om er samen met vrienden spellen te spelen of een virtuele wereld op te bouwen. Zuckerbergs bedrijf investeert miljarden in de digitale wereld.