Nieuwe CBS-cijfers geven beter beeld van hoge inflatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt donderdag hoeveel de Nederlandse inflatie vorige maand is opgelopen. Door de oorlog in Oekraïne gaat het waarschijnlijk om een flinke toename van de prijzen. Mogelijk gaat de inflatie zelfs door de 10 procent, wat voor het eerst zou zijn sinds halverwege de jaren zeventig.

Het statistiekbureau kwam vorige week al met het bericht dat de inflatie in Nederland was gestegen tot bijna 12 procent. Daarbij werd echter gebruikgemaakt van de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken.

Het CBS komt nu met het maandcijfer volgens zijn eigen berekeningsmethode. Waarschijnlijk valt de inflatie daarbij iets lager uit dan volgens de Europese manier van becijferen. Maar CBS-econoom Peter Hein van Mulligen sluit niet uit dat het algehele prijspeil ook volgens dit cijfer meer dan 10 procent hoger kan liggen dan een jaar terug.

De eigen methode geeft volgens Van Mulligen een beter beeld. Zo wordt nu ook gekeken naar kosten voor het wonen in een eigen huis. De Europese methode neemt die niet mee omdat er in Europa nog geen overeenstemming is over de beste manier om deze lasten te becijferen.

De inflatie in Nederland bevindt zich al enige tijd rond het hoogste niveau in decennia. Dat komt omdat de energieprijzen en brandstoftarieven aan de pomp ook al voor het conflict in Oekraïne flink waren toegenomen. De Russische inval in Oekraïne heeft de prijzen vervolgens extra aangejaagd. Op de olie- en gasmarkten leven sindsdien grote zorgen dat de brandstoftoevoer uit Rusland wel eens zou kunnen opdrogen.