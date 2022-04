NVM: aanbod op huizenmarkt stijgt licht, maar nog veel onzeker

Het aanbod op de huizenmarkt zal dit jaar licht stijgen en de prijsstijging zal wat afvlakken, verwacht makelaarsvereniging NVM. Maar er is nog veel onzekerheid op de huizenmarkt. “Met alle nieuwbouw van eerder gestarte bouwprojecten die eraan gaat komen zal het aantal verkochte huizen toenemen, maar veel is nog onduidelijk”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes in een toelichting op de kwartaalcijfers over de huizenmarkt. De stijgende inflatie, energieprijzen en bouwkosten zorgen ook voor veel onzekerheid.

Het aantal huizenverkopen stijgt waarschijnlijk met zo’n 5 procent en de huizenprijzen zullen zo’n 10 procent aandikken, verwacht de NVM. Na jaren van steeds sterker stijgende huizenprijzen is er op de woningmarkt een eerste teken van afkoeling, maakte de vereniging bekend. Over de verwachtingen voor 2022 was er tussen makelaars veel discussie, zei Hoes. “De onzekere factoren zijn zo substantieel. Energie fluctueert en geeft enorme onzekerheid. Er zijn zorgen over bouwmaterialen. Niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor verbouwingen, dus je weet niet waar prijsstijgingen en -dalingen zitten.”

Volgens Hoes valt er nog weinig te zeggen over de impact van de oorlog in Oekra├»ne op de huizenmarkt. “Dat is koffiedik kijken”, aldus de voorzitter.

De NVM waarschuwde voor verdere verstoringen op de huizenmarkt. Zo daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen in januari dit jaar. Ook bieden de voorstellen voor de stikstofproblematiek, waardoor veel bouwprojecten stil kwamen te liggen, vooral oplossingen voor de lange termijn maar niet voor de korte termijn. “De disrupties zijn groot, dat kunnen we ons niet veroorloven”, aldus Hoes. “De slogan ‘bouwen, bouwen, bouwen’ is nog niet achterhaald, er is nog een enorme behoefte aan nieuwbouwwoningen”, zegt de voorzitter. Daarbij waarschuwt Hoes ook voor de betaalbaarheid van nieuwbouw. Goedkope nieuwbouw is volgens hem “bijna onmogelijk” omdat er in dat segment weinig aanbod is.