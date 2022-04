Olie- en gasconcern Shell daalt op licht hoger Damrak

Shell stond donderdag onder druk op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern liet weten tussen de 4 en 5 miljard dollar af te schrijven op zijn activiteiten in Rusland. De Europese beurzen gingen licht omhoog na de forse verliesbeurt een dag eerder. De zorgen over de stijgende rentes bleven daarbij boven de markten hangen.

Na eerdere waarschuwingen van Fed-bestuurders over de hoge inflatie, bleek uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve dat de centrale bank in de komende maanden de rente met stappen van 0,5 procentpunt wil verhogen om de inflatie te bestrijden. Normaal gesproken houdt de Fed het liever bij geleidelijke rentestappen van 0,25 procentpunt, zoals bij de renteverhoging in maart. Ook wil de Fed zijn enorme obligatiebezit gaan afbouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 723,29 punten, na een koersverlies van dik 2 procent een dag eerder. De MidKap won 0,4 procent tot 1052,89 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Shell daalde 1,3 procent. Het bedrijf besloot wegens de Russische inval in Oekraïne het land volledig te verlaten. Kort na de inval maakte Shell al bekend zijn belangen in grote projecten voor de winning van olie en gas in Rusland te verkopen. Begin maart nam Shell ook de beslissing om te stoppen met zijn ongeveer vierhonderd tankstations in het land en geen olie en gas meer te kopen uit het land.

Platenlabel Universal Music Group was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 2,5 procent. Uitzender Randstad sloot de rij met een min van 2,6 procent. In de MidKap ging biotechnoloog Galapagos (plus 2,2 procent) aan kop.

Accell klom 0,6 procent. Het consortium onder leiding van de Amerikaanse investeerder KKR heeft officieel het overnamebod op de fietsenfabrikant gelanceerd. Beleggers kunnen hun stukken vanaf vrijdag aanmelden. De overname ter waarde van 1,6 miljard euro werd eerder dit jaar aangekondigd en moet voor de zomer worden afgerond.

Biotechbedrijf Onward Medical steeg 4 procent. In het medische tijdschrift New England Journal of Medicine is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat Onwards behandeling van hypotensie, ofwel lage bloeddruk, bij ruggenmergletsel ook kan worden toegepast bij de ziekte van Parkinson.

De euro was 1,0915 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 97,51 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent duurder, op 102,40 dollar per vat.