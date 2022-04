Ook Aziatische beurzen in de ban van rentezorgen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag in navolging van de koersverliezen in New York. Net als op Wall Street maakten beleggers zich zorgen over het vooruitzicht van agressieve renteverhogingen in de Verenigde Staten. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve blijkt dat de centrale bank de rente in de komende maanden met stappen van 0,5 procentpunt gaat verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Vooral de techbedrijven liepen averij op door de rentevrees.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent lager op 26.888,57 punten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verlaagde daarbij zijn verwachting voor de groei van de Japanse economie voor dit jaar. Techconcern Sony verloor 3 procent en chiptester Advantest daalde 5 procent. Techinvesteerder SoftBank, die onder meer een groot belang heeft in de Chinese webwinkel Alibaba, zakte 2 procent. Alibaba verloor in Hongkong 1,6 procent. Ook andere Chinese techbedrijven stonden onder druk.

Door de verliezen in de techsector raakte de Hang Seng-index in Hongkong tussentijds 1,2 procent kwijt. JD.com verloor 3 procent. Het webwinkelconcern kondigde aan dat oprichter en topman Richard Liu wordt opgevolgd door president Xu Lei. In Shanghai, waar de inwoners nog altijd in lockdown zitten, daalde de beurs 1,3 procent. Beleggers hopen dat de Chinese autoriteiten snel met meer stimuleringsmaatregelen komen om de economie die wordt getroffen door de strenge coronamaatregelen, te ondersteunen.

De Kospi in Seoul leverde 1,3 procent in. Samsung daalde 0,7 procent. Het Zuid-Koreaanse techconcern verwacht dat de operationele winst in het eerste kwartaal met ruim 50 procent is gestegen tot 14,1 biljoen won, omgerekend zo’n 10,6 miljard euro, ondanks de problemen in de toeleveringsketens. De grootste maker van mobiele telefoons ter wereld gaf geen details over de verschillende divisies en zal op 28 april de volledige resultaten bekendmaken. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,6 procent.