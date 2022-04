Russisch en Belarussisch hout verliest FSC-keurmerk

Hout afkomstig uit Rusland en Belarus kan vanaf vrijdag niet meer het FSC-certificaat krijgen. Volgens de organisatie achter het duurzaamheidslabel, Forest Stewardship Council, is de bosbouw in Belarus en Rusland te erg verweven met de regeringen van die landen. De regels achter het keurmerk verbieden leveranciers van hout namelijk banden te hebben met gewapende partijen en FSC vindt dat Belarus en Rusland dat wegens de inval in Oekraïne nu zijn.

FSC werd in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om duidelijk te maken welk hout en welke houtproducten uit bossen komen die verantwoord beheerd worden. Dit was vooral bedoeld om tropische bossen te beschermen. FSC heft overigens niet alle certificaten voor Rusland op. De labels voor verantwoord beheerde bossen in het land blijven bestaan.

Belarus en Rusland zijn belangrijke leveranciers van hout. Maar mogelijk kunnen landen van de Europese Unie het materiaal binnenkort niet meer importeren. De Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, stelde deze week voor om de import van hout uit Rusland te verbieden als een van de strafmaatregelen wegens het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne. Lidstaten moeten het nog eens worden over de precieze details van de sancties.