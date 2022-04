Shell schrijft tot 5 miljard dollar af op Russische bezittingen

Olie- en gasconcern Shell schrijft tussen de 4 miljard en 5 miljard dollar af op zijn activiteiten in Rusland. Het bedrijf besloot wegens de Russische inval in Oekraïne het land volledig te verlaten. Shell verwacht door die stap onder andere geld te verliezen door verbroken contracten, kredietverliezen en andere misgelopen inkomsten.

Shell maakte kort na de inval bekend zijn belangen in grote projecten voor de winning van olie en gas in Rusland te verkopen. Begin maart nam Shell ook de beslissing om te stoppen met zijn ongeveer vierhonderd tankstations in het land en geen olie en gas meer te kopen uit het land.