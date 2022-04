Shell zakt in lagere AEX na afschrijving op Russische bezittingen

Shell werd donderdag lager gezet op de beurs in Amsterdam. Het olie- en gasconcern maakte bekend dat het een forse afschrijving doet op zijn bezittingen in Rusland. Shell wil Rusland verlaten vanwege de oorlog in Oekraïne. De AEX sloot weer in de min na de stevige verliesbeurt van een dag eerder.

De Europese markten konden de weg omhoog niet vinden door de aanhoudende zorgen over de stijgende rentes. Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank de rente in de komende maanden met stappen van 0,5 procentpunt wil verhogen om de inflatie te bestrijden. Ook wil de Fed zijn enorme obligatiebezit gaan afbouwen.

Shell liet weten tussen de 4 en 5 miljard dollar af te schrijven op zijn activiteiten in Rusland en zakte 2,1 procent. Kort na de Russische invasie van Oekraïne maakte Shell al bekend zijn belangen in grote projecten voor de winning van olie en gas in Rusland te willen verkopen. Begin maart nam Shell ook de beslissing om te stoppen met zijn ongeveer vierhonderd tankstations in het land. Het bedrijf koopt geen Russische olie en gas meer.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk op 0,4 procent lager 716,53 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 1050,90 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,6 procent.

Randstad kampte met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. De uitzender was de grootste verliezer in de AEX met een min van 3,2 procent.

Adyen steeg 0,7 procent. Het betaalbedrijf liet weten samen met Apple te werken aan ‘Tap to pay’ voor de iPhone. Daarmee moet het voor Amerikaanse winkeliers later dit jaar mogelijk worden om contactloze betalingen te accepteren met een iPhone en een app.

Accell won 0,6 procent. Het consortium onder leiding van de Amerikaanse investeerder KKR heeft officieel het overnamebod op de fietsenfabrikant gelanceerd. Beleggers kunnen hun stukken vanaf vrijdag aanmelden. De overname ter waarde van 1,6 miljard euro werd eerder dit jaar aangekondigd en moet voor de zomer worden afgerond.

De euro was 1,0899 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 95,64 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 100,17 dollar per vat.