Tesla opent nog een nieuwe fabriek, nu in Texas

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla opent donderdag de nieuwe fabriek in het Texaanse Austin. Het bedrijf werkte al langer aan een productielocatie daar. Het is de tweede nieuwe fabriek in korte tijd die in gebruik wordt genomen. Half maart werd bij Berlijn ook al een productielocatie geopend. Tesla wil met de twee uitbreidingslocaties de productie van voertuigen en accu’s verdubbelen. Het bedrijf wil zo elk jaar twee miljoen auto’s kunnen produceren.

Voor de opening organiseert Tesla een evenement, genaamd Cyber Rodeo. Er worden zo’n 15.000 bezoekers verwacht. Die kunnen rekenen op onder meer interactieve rondleidingen, maar ook live entertainment. Topman Elon Musk omschreef de opening eerder al als “het grootste feest op aarde”.

De autofabrikant produceert ook al auto’s in Californië en in het Chinese Shanghai. De productie op die locaties wordt ook uitgebreid om tegemoet te komen aan de wereldwijd stijgende vraag naar elektrische auto’s van het merk, meldde Tesla.

In nieuwe fabrieken wil Tesla gebruikmaken van gigantische mallen waarmee de voor- en achterkanten van auto’s geproduceerd kunnen worden. Die werkmethode moet de productietijd en dus de kosten verminderen. Kenners verwachten dat het nog wel even kan duren voordat de productie daadwerkelijk versnelt. Dat komt omdat bepaalde onderdelen nog niet gemaakt zijn, waardoor sommige modellen vertraging oplopen.

Tesla heeft net als andere autofabrikanten al langer last van leveringsproblemen als gevolg van de coronacrisis, waaronder een tekort aan computerchips. Mede door dat tekort aan onderdelen heeft Tesla de productie van de Cybertruck naar volgend jaar verschoven.

Tesla moet daarnaast de voor het concern belangrijke fabriek in Shanghai dichthouden wegens een heropleving van coronabesmettingen. Daardoor zitten de stad en de 25 miljoen inwoners goeddeels in lockdown.