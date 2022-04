Woonplatform: Amsterdam koploper snel gestegen huurprijzen Europa

De huurprijzen van een woning zijn in een jaar tijd flink toegenomen. Volgens HousingAnywhere, dat de prijzen op zijn huurplatform van afgelopen kwartaal in 22 Europese steden bekeek, kwam de stijging uit op gemiddeld bijna 15 procent in een jaar tijd. Amsterdam noteerde de afgelopen drie maanden de snelste stijging van de huurprijzen in Europa.

In de hoofdstad werden studio’s en appartementen in een kwartaal tijd ongeveer 10 procent duurder, kamers bijna 8 procent. Op het gebied van studio’s werd Den Haag de afgelopen drie maanden van de onderzochte steden het snelst duurder, met een stijging van bijna 13 procent.

Volgens de topman van de naar eigen zeggen grootste Europese marktplaats voor huurwoningen, Djordy Seelmann, is de vraag naar huurwoningen toegenomen door de veelal opgeheven reisbeperkingen door het coronavirus. “Dat heeft geleid tot een overbelaste huurmarkt.” Volgens zijn bedrijf zijn de prijzen van alle kamers, studio’s en appartementen nu weer op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus.

Seelmann verwacht dat de prijzen nog wel even door zullen stijgen. “Naast de druk op de woninghuurmarkt door het traditionele hoogseizoen, heeft ook de toestroom van Oekraïense vluchtelingen impact op de markt”, klinkt het.

Alleen in Helsinki (min 5,9 procent) en Brussel (min 1,1 procent) daalden de kamerprijzen het afgelopen jaar.